В Башкортостане окажут «Уфе» дополнительную финансовую помощь
«До конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счёт внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена», — сообщили в министерстве спорта Башкирии РИА Новости.
По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.
«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Уфа» обратилась к министру спорта Башкортостана с просьбой о помощи.