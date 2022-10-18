В Башкортостане окажут «Уфе» дополнительную финансовую помощь

В министерстве спорта Башкирии сообщили, что «Уфа» до конца текущего года получит дополнительную финансовую помощь.

«До конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счёт внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена», — сообщили в министерстве спорта Башкирии РИА Новости.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Уфа» обратилась к министру спорта Башкортостана с просьбой о помощи.