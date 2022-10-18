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Metaratings: «Уфа» обратилась к министру спорта Башкортостана с просьбой о помощи

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Руководство футбольного клуба «Уфа» обратилось с просьбой о финансовой помощи к министру спорта Республики Башкортостан Руслану Хабибову.
Metaratings: «Уфа» обратилась к министру спорта Башкортостана с просьбой о помощи

16 октября уфимский клуб обратился к министру спорта Республики Башкортостан, чтобы команда могла завершить сезон-2022/23 в Первой лиге, сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что Хабибов пока не дал ответа по поводу возможной помощи, однако если он окажется отрицательным, то 19 декабря может стать последним рабочим днём для всех сотрудников клуба.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» может закрыться после Нового года.

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