Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» может закрыться после Нового года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном закрытии клуба после Нового года.

«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет. С сегодняшнего дня всеми сотрудниками клуба, в том числе мной, подписано уведомление о возможном сокращении в ближайшие два месяца», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в клубе уведомили сотрудников о том, что зарплата будет выплачиваться какое-то время.

«А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», — заключил Газизов.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Газизов высказался о назначении Наиля Измайлова на пост президента Первой лиги.