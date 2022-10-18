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Российский теннисист Шевченко подал обращение на смену спортивного гражданства

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Российский теннисист Александр Шевченко хочет сменить спортивное гражданство на казахстанское.
Российский теннисист Шевченко подал обращение на смену спортивного гражданства
  • Gettyimages.ru
  • © Pablo Benitez Lope / EyeEm

«Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в её адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении», — приводит слова Федерации тенниса Казахстана РИА Новости.

Напомним, что 18 октября Шевченко не смог пробиться во второй круг турнира в Стокгольме (Швеция). Он уступил швейцарцу Антуану Белье со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о причинах снятия с турнира в Неаполе.

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