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Каменский — об Овечкине: нормально он начал сезон, не обязан в каждом матче забрасывать

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Ну как неудачно? Нормально сезон у него начался, он же не обязан в каждом матче забрасывать. Он уже из года в год доказывает свое мастерство, поэтому не надо придумывать то, чего нет. Пусть спокойно играет и забивает», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Встреча с «Ванкувер Кэнакс» в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4. Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Ранее Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».

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