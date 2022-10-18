Каменский — об Овечкине: нормально он начал сезон, не обязан в каждом матче забрасывать
«Ну как неудачно? Нормально сезон у него начался, он же не обязан в каждом матче забрасывать. Он уже из года в год доказывает свое мастерство, поэтому не надо придумывать то, чего нет. Пусть спокойно играет и забивает», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Встреча с «Ванкувер Кэнакс» в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4. Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.
Ранее Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».