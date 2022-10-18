Ерёменко: с «Зенитом» можно конкурировать в отдельных матчах, но не на длинной дистанции

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Ерёменко поделился мнением, что у санкт-петербургского «Зенита» нет конкурентов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Новички приходят и видят — это клуб‑чемпион, клуб с традициями… Но это только в России, хотелось бы, чтобы и на международную арену это переходило. С «Зенитом» можно конкурировать в отдельных матчах, но не на длинной дистанции», — цитирует Ерёменко «Матч ТВ».

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 26 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 25 очками.

Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).