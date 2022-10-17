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Игонин считает, что интрига за чемпионство в РПЛ жива

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Интрига в РПЛ жива. Периодически «Зенит» может терять очки где не нужно. Но когда петербуржцы включатся, интрига может закончиться», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 26 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 25 очками.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что у санкт-петербургского «Зенита» в этом сезоне нет равных соперников в чемпионате России.

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