Игонин считает, что интрига за чемпионство в РПЛ жива

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Интрига в РПЛ жива. Периодически «Зенит» может терять очки где не нужно. Но когда петербуржцы включатся, интрига может закончиться», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 26 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 25 очками.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что у санкт-петербургского «Зенита» в этом сезоне нет равных соперников в чемпионате России.