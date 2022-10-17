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Хачатурянц: интрига в чемпионской гонке была убита давно

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц считает, что у санкт-петербургского «Зенита» в этом сезоне нет равных соперников в чемпионате России.

«Считаю, что интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то в этом сезоне может играть на равных с «Зенитом». А в случае сохранения состава и в следующем», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 26 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 25 очками.

Ранее бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что красно-белые находятся в чемпионской гонке.

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