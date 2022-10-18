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Кравцов: если Нобоа продолжит забивать, то будет одним из номинантов на «Золотой мяч»

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Защитник «Сочи» Кирилл Кравцов предположил, что его одноклубник Кристиан Нобоа может получить «Золотой мяч».
Кравцов: если Нобоа продолжит забивать, то будет одним из номинантов на «Золотой мяч»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Карим Бензема провёл очень сильный прошлый сезон. Но если Нобоа продолжит забивать так же, как в матче с «Локомотивом», то он один из номинантов на следующий «Золотой мяч»», — цитирует Кравцова пресс-служба клуба.

17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Футболист получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.

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