Corriere della Sera: экс-велогонщика Чиполлини посадили в тюрьму за нападение на бывшую жену
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Чиполлини обязан будет выплатить компенсацию бывшей жене в размере €80 тыс. плюс пять тысяч на судебные издержки, сообщает Corriere della Sera.
В 2002 году Чиполлини в возрасте 35 лет стал чемпионом мира. Также велогонщик 42 раза выиграл гонку «Джиро д'Италия».
Ранее бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.