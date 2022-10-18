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Corriere della Sera: экс-велогонщика Чиполлини посадили в тюрьму за нападение на бывшую жену

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Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорён к трём годам лишения свободы за нанесение травм, жестокое обращение и преследование своей экс-супруги Сабрины Ландуччи.
Corriere della Sera: экс-велогонщика Чиполлини посадили в тюрьму за нападение на бывшую жену
  • Gettyimages.ru
  • © Tim de Waele

Чиполлини обязан будет выплатить компенсацию бывшей жене в размере €80 тыс. плюс пять тысяч на судебные издержки, сообщает Corriere della Sera.

В 2002 году Чиполлини в возрасте 35 лет стал чемпионом мира. Также велогонщик 42 раза выиграл гонку «Джиро д'Италия».

Ранее бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.

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