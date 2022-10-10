Узнать больше

Экс-форварда «Рубина» Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за создание казино

Короткая ссылка
Бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.
Экс-форварда «Рубина» Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за создание казино
  • РИА Новости

Как сообщает «Столица С», 10 октября прошло заседание Ленинского районного суда Саранска, на котором Мухаметшин был признан виновным в организации подпольного казино. Его приговорили к полутора годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Следствие установило, что Мухаметшин вместе с подельниками с 2017 по 2020 год арендовали нежилые помещения в Саранске, где проводили азартные игры.

Футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал», саранскую «Мордовию» и казанский «Зенит». За свою спортивную карьеру он провёл 272 игры, в которых забил 103 мяча и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить