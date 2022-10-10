Экс-форварда «Рубина» Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за создание казино

Бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.

Как сообщает «Столица С», 10 октября прошло заседание Ленинского районного суда Саранска, на котором Мухаметшин был признан виновным в организации подпольного казино. Его приговорили к полутора годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Следствие установило, что Мухаметшин вместе с подельниками с 2017 по 2020 год арендовали нежилые помещения в Саранске, где проводили азартные игры.

Футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал», саранскую «Мордовию» и казанский «Зенит». За свою спортивную карьеру он провёл 272 игры, в которых забил 103 мяча и отдал 23 результативные передачи.

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