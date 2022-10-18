Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: в футболе это абсолютно нормальное явление

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поведение главного тренера армейцев Владимира Федотова в матче с красно-белыми в 13-м туре чемпионата России.

«Что здесь такого? Он же главный тренер. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками, я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что официальное заявление по поводу инцидента появится 18 октября после 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренеру ЦСКА Федотову грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.