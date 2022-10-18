Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: в футболе это абсолютно нормальное явление
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«Что здесь такого? Он же главный тренер. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками, я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что официальное заявление по поводу инцидента появится 18 октября после 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что тренеру ЦСКА Федотову грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.