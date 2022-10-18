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Президент «Урала» прокомментировал решение «Ростова» подать жалобу в ЭСК РФС

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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение «Ростова» обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на судейские решения в матче 13-го тура чемпионата России.
Президент «Урала» прокомментировал решение «Ростова» подать жалобу в ЭСК РФС
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Ростов» обратился в ЭСК? Причём здесь футбольный клуб «Урал»? Пусть хоть на 20 претензий подают жалобы. Они там на свои моменты не подали? Был момент, когда нужно было красную карточку защитнику «Ростова» показать, и ещё моменты. Если хотят, то пускай подают», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я) и Рай Влут (71-я).

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее «Ростов» обратился в ЭСК РФС из-за решений арбитра в десяти эпизодах матча РПЛ с «Уралом».

 

 

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