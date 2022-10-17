«Ростов» обратился в ЭСК РФС из-за решений арбитра в десяти эпизодах матча РПЛ с «Уралом»

«Ростов» обратился с официальной жалобой в экспертно-судейскую комиссию на имя председателя Павла Каманцева.

«Обращение к председателю экспертно-судейской комиссии РФС П.Ю. Каманцеву. Считаем, что судейство в матче 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» было необъективным», — сообщает пресс-служба «Ростова».

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я) и Рай Влут (71-я).

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит выход на поле спортивного директора «Ростова» после игры с «Уралом».