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КДК РФС рассмотрит выход на поле спортивного директора «Ростова» после игры с «Уралом»

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комиссии по итогам 13-го тура чемпионата России по футболу.
КДК РФС рассмотрит выход на поле спортивного директора «Ростова» после игры с «Уралом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ростов» после матча не предоставил игрока для обязательного флэш-интервью. Также у «Ростова» после матча было появление на поле постороннего лица. Это был спортивный директор Алексей Рыскин, он не имел права выходить на поле», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Заседание КДК пройдёт 20 октября.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак».






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