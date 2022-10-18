Бузова о форме «Химок» с георгиевской лентой и флагом России: знак поддержки нашим защитникам
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«Не могу не выделить футбольный клуб «Химки». Сегодня, когда наши спортсмены не могут выступать под своим флагом, они решили поступить следующим образом — на новый матч они выйдут в форме с триколором, а также георгиевской лентой в знак поддержки наших защитников», — написала Бузова в социальных сетях.
«Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины вышли на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме.
Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 0:0.
«Факел» с 11 очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 15-м месте с девятью очками.
Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что не против возглавить подмосковный клуб.