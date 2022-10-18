Бузова о форме «Химок» с георгиевской лентой и флагом России: знак поддержки нашим защитникам

Певица Ольга Бузова оценила новую форму футбольного клуба «Химки».

«Не могу не выделить футбольный клуб «Химки». Сегодня, когда наши спортсмены не могут выступать под своим флагом, они решили поступить следующим образом — на новый матч они выйдут в форме с триколором, а также георгиевской лентой в знак поддержки наших защитников», — написала Бузова в социальных сетях.

«Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины вышли на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 0:0.

«Факел» с 11 очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 15-м месте с девятью очками.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что не против возглавить подмосковный клуб.