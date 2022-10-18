В ФФККР объяснили отсутствие показательных выступлений на этапах Гран-при России

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объяснили, почему на внутреннем Гран-при не предусмотрены показательные выступления.

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