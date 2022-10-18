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В ФФККР объяснили отсутствие показательных выступлений на этапах Гран-при России

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объяснили, почему на внутреннем Гран-при не предусмотрены показательные выступления.
В ФФККР объяснили отсутствие показательных выступлений на этапах Гран-при России
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Показательных выступлений не предусмотрено из-за плотного графика соревнований», — приводит РИА Новости заявление ФФККР.

Напомним, что первый этап Гран-при России пройдёт в Москве. На соревнованиях выступит чемпионка Европы Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».

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