В ФФККР объяснили отсутствие показательных выступлений на этапах Гран-при России
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«Показательных выступлений не предусмотрено из-за плотного графика соревнований», — приводит РИА Новости заявление ФФККР.
Напомним, что первый этап Гран-при России пройдёт в Москве. На соревнованиях выступит чемпионка Европы Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».