В «Оренбурге» рассказали о состоянии Обухова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возвращение нападающего Владимира Обухова к тренировкам с командой.

«Я пока его не видел. Знаю, что сегодня Владимир уже был с командой, приступил к тренировкам. В этом году он уже сыграть не сможет из-за дисквалификации», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в клубе надеются на успешное возвращение Обухова. По его словам, проблемой является увеличенный срок дисквалификации футболиста.

«Думаю, он у нас будет ещё востребован», — заключил Еремякин.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил. Отстранение 30-летнего форварда завершится 17 декабря. Согласно регламенту, футболист может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Обухов подписал контракт с «Оренбургом» 9 декабря 2021 года. Воспитанник московского «Спартака» ранее выступал за красно-белых, «Ростов», «Тамбов», «Сочи», саранскую «Мордовию», краснодарскую «Кубань» и столичное «Торпедо».

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» планируют выкупить Оганесяна у «Спартака» и Хотулёва у «Зенита».