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В «Оренбурге» планируют выкупить Оганесяна у «Спартака» и Хотулёва у «Зенита»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб планирует сохранить в своём составе защитника «Зенита» Данилу Хотулёва и полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна.
В «Оренбурге» планируют выкупить Оганесяна у «Спартака» и Хотулёва у «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Желание оставить Хотулёва и Оганесяна есть. У них в контрактах прописана возможность их выкупа. Так что летом будем общаться на эту тему с клубами. Главное, что такие мысли у нас есть», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что клубу предстоит договориться с футболистами.

29 июня Оганесян перешёл из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.

Ранее суд оштрафовал явившихся пьяными на матч с «Оренбургом» восемь фанатов «Зенита».

 

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