В «Оренбурге» планируют выкупить Оганесяна у «Спартака» и Хотулёва у «Зенита»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Желание оставить Хотулёва и Оганесяна есть. У них в контрактах прописана возможность их выкупа. Так что летом будем общаться на эту тему с клубами. Главное, что такие мысли у нас есть», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что клубу предстоит договориться с футболистами.
29 июня Оганесян перешёл из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды.
В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.
Ранее суд оштрафовал явившихся пьяными на матч с «Оренбургом» восемь фанатов «Зенита».