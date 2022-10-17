Суд оштрафовал явившихся пьяными на матч с «Оренбургом» восемь фанатов «Зенита»

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о результатах заседания по делам о болельщиках «Зенита» на матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

Райсуд в Санкт-Петербурге оштрафовал восемь фанатов «Зенита», которые пришли пьяными на игру с «Оренбургом», но не стал запрещать им посещать футбольные матчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

Уточняется, что поклонники «Зенита» должны выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.

«Зенит» на «Газпром Арене» 11 сентября разгромил «Оренбург» со счётом 8:0. Эта победа стала для петербургского клуба самой крупной в истории РПЛ.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Марселя» не пустят на матч с ПСЖ.