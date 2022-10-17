Суд оштрафовал явившихся пьяными на матч с «Оренбургом» восемь фанатов «Зенита»
- РИА Новости
Райсуд в Санкт-Петербурге оштрафовал восемь фанатов «Зенита», которые пришли пьяными на игру с «Оренбургом», но не стал запрещать им посещать футбольные матчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.
Уточняется, что поклонники «Зенита» должны выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.
«Зенит» на «Газпром Арене» 11 сентября разгромил «Оренбург» со счётом 8:0. Эта победа стала для петербургского клуба самой крупной в истории РПЛ.
Ранее сообщалось, что болельщиков «Марселя» не пустят на матч с ПСЖ.