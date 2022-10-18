Нурмагомедов — о «Золотом мяче» Бензема: лучший игрок в мире

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о получении форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».

«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал боец в соцсетях.

Напомним, что футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Бензема — самый возрастной победитель приза лучшему игроку за последние 66 лет.

Церемония награждения прошла 17 октября в Парижа. Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее Эммануэль Макрон поздравил Бензема с завоеванием «Золотого мяча».