Нурмагомедов — о «Золотом мяче» Бензема: лучший игрок в мире
- Legion-Media
«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал боец в соцсетях.
Напомним, что футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Бензема — самый возрастной победитель приза лучшему игроку за последние 66 лет.
Церемония награждения прошла 17 октября в Парижа. Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.
Ранее Эммануэль Макрон поздравил Бензема с завоеванием «Золотого мяча».