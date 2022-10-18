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Нурмагомедов — о «Золотом мяче» Бензема: лучший игрок в мире

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о получении форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».
Нурмагомедов — о «Золотом мяче» Бензема: лучший игрок в мире
  • Legion-Media

«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал боец в соцсетях.

Напомним, что футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Бензема — самый возрастной победитель приза лучшему игроку за последние 66 лет.

Церемония награждения прошла 17 октября в Парижа. Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее Эммануэль Макрон поздравил Бензема с завоеванием «Золотого мяча».

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