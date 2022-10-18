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Макрон поздравил Бензема с завоеванием «Золотого мяча»

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил форварда национальной сборной и «Реал Мадрида» Карима Бензема с завоеванием «Золотого мяча».

«КБ9! Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола. Через 24 года после Зидана Карим Бензема приносит Франции ещё один «Золотой мяч». Поздравляем его», — написал Макрон в Twitter.

Француз получил престижную награду как лучший футболист мира по версии журнала France Football. 34-летний форвард в сезоне-2021/22 провёл 46 матчей в различных турнирах, забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поздравил Бензема и Тибо Куртуа с завоеванием «Золотого мяча» и приза имени Льва Яшина.

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