Анчелотти: для меня честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поздравил Карима Бензема и Тибо Куртуа с завоеванием «Золотого мяча» и приза имени Льва Яшина.

«Для меня честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча». Поздравляю моих друзей Карима и Тибо», — написал тренер в Twitter.

Француз получил престижную награду как лучший футболист мира по версии журнала France Football. 34-летний форвард в сезоне-2021/22 провёл 46 матчей в различных турнирах, забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.

Приз лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина был учреждён в 2019 году. Прошлыми его обладателями были голкипер «Ливерпуля» Алиссон и футболист ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Куртуа в сезоне-2021/22 Примеры провёл 36 матчей, пропустив 29 мячей и отстояв 16 матчей на ноль. В Лиге чемпионов голкипер пропустил 14 мячей в 13 играх.

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