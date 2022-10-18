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Бензема назвал Роналдо своим кумиром

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Форвард сборной Франции и «Реал Мадрид» Карим Бензема рассказал о своём любимом игроке.

«Роналдо — мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошёл в историю. Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан», — цитирует Бензема AS.

В топ-4 вошли Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Садио Мане («Бавария»).

В сезоне-2021/22 у форварда 27 голов в 32 играх Ла Лиги, а также 15 голов в 12 матчах Лиги чемпионов.

Ранее нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что планирует составить конкуренцию форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду в гонке бомбардиров.

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