Левандовски намерен составить конкуренцию Холанду в гонке бомбардиров

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что планирует составить конкуренцию форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду в гонке бомбардиров.

«Играть в «Барселоне» — огромный вызов. Уверен, что в будущем голов будет ещё больше. Не списывайте меня, хоть Холанд и забивает много за «Манчестер Сити». Если мы будем усердно работать, мы можем многого добиться и выиграть в будущем», — цитирует Левандовски Diario Sport.

В сезоне-2022/23 Холанд забил 20 мячей в 13 матчах за «горожан». На счету польского футболиста девять матчей, в которых он забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

17 октября на вручении «Золотого мяча» Левандовски завоевал трофей Герда Мюллера, который присуждается лучшему нападающему года. В прошедшем сезоне форвард в составе «Баварии» забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в десяти встречах Лиги чемпионов.

Ранее форвард сборной Франции и «Реал Мадрида» Карим Бензема получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.