Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин провёл последний матч в карьере

В прощальном матче аргентинца «Интер Майами» уступил со счётом 0:3 «Нью-Йорк Сити» в плей-офф Кубка MLS.

После окончания игры Игуаин не смог сдержать слёз.

34-летний форвард является воспитанником «Ривер Плейт». Он также выступал за «Реал Мадрид», «Наполи», «Челси», «Минан», «Ювентус». В 2020 году он перешёл в «Интер Майами». Он провёл за клуб 68 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Реале» обратились к Игуаину после его объявления о завершении карьеры.