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Смородская: Сёмин как тренер — сбитый лётчик

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина сбитым лётчиком.
Смородская: Сёмин как тренер — сбитый лётчик
  • РИА Новости

«Не надо требовать от футболистов невозможного — надо знать историю клуба и Юрия Сёмина. Вообще, я создавала десять лет назад в «Локомотиве» музей, в который могут сходить футболисты и всё узнать о клубе! А так, Юрий Сёмин как тренер — сбитый лётчик», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных 14 октября избран председателем совета директоров «Локомотива» вместо Александра Плутника. 8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее Смородская сказала, что не видит смысла в возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в «Локомотив».

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