Бухлицкий уверен в возвращении сборной России по пляжному футболу на мировую арену

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий выразил уверенность, что российский спорт скоро вернётся на международную арену.

«Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы», — цитирует Бухлицкого ТАСС.

Он подчеркнул, что в России довольно высокий уровень пляжного футбола.

«Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать», — добавил он.

Московский международный кубок по пляжному футболу завершился 16 октября. В турнире приняли участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Сейшельских островов. Московский ЦСКА занял первое место.

ФИФА и УЕФА отстранила все российские клубы и сборные от участия в турнирах под их эгидой.

Ранее ЦСКА выиграл Международный кубок по пляжному футболу