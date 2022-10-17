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Бухлицкий уверен в возвращении сборной России по пляжному футболу на мировую арену

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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий выразил уверенность, что российский спорт скоро вернётся на международную арену.
Бухлицкий уверен в возвращении сборной России по пляжному футболу на мировую арену
  • РИА Новости

«Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы», — цитирует Бухлицкого ТАСС.

Он подчеркнул, что в России довольно высокий уровень пляжного футбола.

«Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать», — добавил он.

Московский международный кубок по пляжному футболу завершился 16 октября. В турнире приняли участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Сейшельских островов. Московский ЦСКА занял первое место.

ФИФА и УЕФА отстранила все российские клубы и сборные от участия в турнирах под их эгидой.

Ранее ЦСКА выиграл Международный кубок по пляжному футболу

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