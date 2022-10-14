Узнать больше

«Спартак» одержал вторую победу на Международном кубке по пляжному футболу

Короткая ссылка
Московский ПФК «Спартак» записал на свой счёт вторую победу подряд в матче группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
«Спартак» одержал вторую победу на Международном кубке по пляжному футболу
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Красно-белые в матче второго тура нанесли поражение «Арману» из Казахстана со счётом 10:2. Встреча прошла на «ЦСКА Арене».

В матче первого тура «Спартак» в серии пенальти обыграл иранский «Шахин Хазар» (6:5).

Красно-белые с пятью очками располагаются на втором месте в группе А. Лидирует московский ЦСКА (шесть очков), «Шахин Хазар» (одно) располагается на третьей позиции, замыкает таблицу «Арман» (ноль).

Финал турнира пройдёт 16 октября.

Ранее наставник национальной команды России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сообщил, что создал свой Telegram-канал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить