«Спартак» одержал вторую победу на Международном кубке по пляжному футболу

Московский ПФК «Спартак» записал на свой счёт вторую победу подряд в матче группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.

Красно-белые в матче второго тура нанесли поражение «Арману» из Казахстана со счётом 10:2. Встреча прошла на «ЦСКА Арене».

В матче первого тура «Спартак» в серии пенальти обыграл иранский «Шахин Хазар» (6:5).

Красно-белые с пятью очками располагаются на втором месте в группе А. Лидирует московский ЦСКА (шесть очков), «Шахин Хазар» (одно) располагается на третьей позиции, замыкает таблицу «Арман» (ноль).

Финал турнира пройдёт 16 октября.

Ранее наставник национальной команды России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сообщил, что создал свой Telegram-канал.