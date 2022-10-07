Главный тренер сборной России по пляжному футболу открыл личный Telegram-канал

Наставник национальной команды России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сообщил, что создал свой Telegram-канал.

Лихачёв анонсировал, что в Telegram-канале «Входи и падай» будет публиковать истории из мира спорта, а также викторины и тесты.

Во второй публикации наставник спросил у подписчиков, почему именно так был назван канал.

Лихачёв тренирует сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством национальная команда трижды выигрывала чемпионат мира, пять раз побеждала в Евролиге и дважды становилась обладателем Кубка Европы.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу.