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«Кристалл» защитил титул чемпиона России по пляжному футболу

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Петербургский «Кристалл» вновь выиграл чемпионат России по пляжному футболу.
«Кристалл» защитил титул чемпиона России по пляжному футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Команда Геннадия Тумиловича обыграла московский «Локомотив» в финальном матче в рамках Суперфинала со счётом 3:1.

В составе «Кристалла» отличились Егор Ремизов, Игорь Бриштель и Маурисиньо. У «Локомотива» мяч забил Канела Брендо.

Команда из Санкт-Петербурга завоевала седьмое золото чемпионата России в истории — ранее «Кристалл» побеждал в 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2021 годах.

Московский ЦСКА в игре за бронзу переиграл столичный «Спартак» со счётом 7:6.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче.

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