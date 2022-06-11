Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче

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Сборная России по пляжному футболу в Минске одержала победу над командой Белоруссии.
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе российского коллектива дубль оформил Андрей Котенев, а также по разу отличились Борис Никоноров, Егор Ремизов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков.

12 июня команды сыграют ещё раз.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, что национальная команда не планирует участвовать в международных соревнованиях.

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