Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе российского коллектива дубль оформил Андрей Котенев, а также по разу отличились Борис Никоноров, Егор Ремизов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков.
12 июня команды сыграют ещё раз.
Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, что национальная команда не планирует участвовать в международных соревнованиях.