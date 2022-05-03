Лихачёв: сейчас никто не пойдёт вразрез с решениями ФИФА и УЕФА

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, что национальная команда не планирует участвовать в международных соревнованиях.

«Дело в том, что сейчас никто не пойдёт вразрез с решениями ФИФА и УЕФА. Нам очень тяжело это решение принять. Ничего не поделаешь, таковы сегодняшние реалии», — цитирует Лихачёва «Чемпионат».

Он выразил надежду, что к сезону 2023 года будет принято позитивное решение касательно России и страна вернётся в мировое футбольное сообщество.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что после санкций УЕФА Россию могут убрать из всего мирового спорта.