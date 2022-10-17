Узнать больше

Кокорин считает, что заслуживал место в составе «Фиорентины»

Короткая ссылка
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал об игре за итальянскую «Фиорентину».
Кокорин считает, что заслуживал место в составе «Фиорентины»
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

«По тренировкам с тем же Душаном Влаховичем понимал, что должен играть. Я выхожу и на тренировках две недели подряд его обыгрываю, забиваю. Если я на тренировках его обыгрываю, значит, я заслуживаю играть», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

Экс-форвард «Спартака» подчеркнул, что у него не было ни одного конфликта в итальянской команде. 

«Единственное, что было, — это непонимание: мне говорят, что я в хорошей форме, я должен играть. Но я сижу на скамейке», — сказал Кокорин.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее друг Кокорина рассказал правду об истории с шампанским и гимном в Монте-Карло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить