Кокорин считает, что заслуживал место в составе «Фиорентины»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал об игре за итальянскую «Фиорентину».

«По тренировкам с тем же Душаном Влаховичем понимал, что должен играть. Я выхожу и на тренировках две недели подряд его обыгрываю, забиваю. Если я на тренировках его обыгрываю, значит, я заслуживаю играть», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

Экс-форвард «Спартака» подчеркнул, что у него не было ни одного конфликта в итальянской команде.

«Единственное, что было, — это непонимание: мне говорят, что я в хорошей форме, я должен играть. Но я сижу на скамейке», — сказал Кокорин.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

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