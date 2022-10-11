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Друг Кокорина рассказал правду об истории с шампанским и гимном в Монте-Карло

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о скандале, который произошёл в 2016 году в Монте-Карло с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал всё это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули всё иначе», — цитирует Чочиева Sport24.

Напомним, что после вылета из группового раунда чемпионата Европы — 2016 Кокорин и Мамаев были замечены в одном из клубов Монте-Карло. По информации СМИ, игроки заказали шампанское на € 250 тыс. и включили гимн России.

Ранее друг Кокорина рассказал, как футболист изменился после выхода из тюрьмы.

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