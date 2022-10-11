Друг Кокорина рассказал, как футболист изменился после выхода из тюрьмы

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените»», — цитирует Чочиева Sport24.

Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

После шести туров чемпионата Кипра «Арис» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Кокорин провёл за команду пять игр, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посоветовал Кокорину остаться в кипрском «Арисе».