Друг Кокорина рассказал, как футболист изменился после выхода из тюрьмы
«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените»», — цитирует Чочиева Sport24.
Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.
После шести туров чемпионата Кипра «Арис» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Кокорин провёл за команду пять игр, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу.
Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посоветовал Кокорину остаться в кипрском «Арисе».