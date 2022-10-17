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Турецкий футболист отказался надевать повязку в цветах ЛГБТ

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Турецкий полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю объяснил, почему не стал использовать капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества в матче десятого тура чемпионата Нидерландов по футболу с «Алкмаром».
Турецкий футболист отказался надевать повязку в цветах ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Важно подчеркнуть, что я уважаю всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений. Я очень хорошо понимаю важность этой акции, но я не чувствую себя подходящим человеком, чтобы поддержать её, из-за моих религиозных убеждений», — цитирует Кёкчю Algemeen Dagblad.

Он подчеркнул, что почувствовал бы себя некомфортно, если бы надел капитанскую повязку с цветами радужного флага.

«Надеюсь, что к моему религиозному выбору отнесутся с уважением», – пояснил Кёкчю.

В итоге на поле «Фейеноорд» вывел ассистент капитана австриец Гернот Траунер. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Роттердама. Кёкчю забил один из мячей.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-болельщики смогут демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022 в Катаре.

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