Стали известны судейские назначения на матчи четвёртого тура Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи четвёртого тура группового этапа Кубка России.

На игру ЦСКА — «Торпедо» назначена бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Его ассистенты — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов. Арбитр VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Веретешкин, сообщает пресс-служба РФС.

На матче «Факел» — «Спартак» будет работать бригада судей Алексея Сухого. Его ассистенты — Владислав Назаров, Арам Петросян. Арбитр VAR — Игорь Панин, AVAR — Дмитрий Сафьян.

На остальные матчи были назначены следующие главные арбитры:

«Локомотив» — «Химки» — Алексей Амелин,

«Динамо» — «Ростов» — Артём Любимов,

«Пари НН» — «Краснодар» — Владимир Москалёв,

«Оренбург» — «Ахмат» — Виталий Мешков,

«Зенит» — «Крылья Советов» — Сергей Иванов,

«Сочи» — «Урал» — Иван Сиденков.

Матчи группового этапа пройдут 18—20 октября.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак».