Стали известны судейские назначения на матчи четвёртого тура Кубка России по футболу
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На игру ЦСКА — «Торпедо» назначена бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Его ассистенты — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов. Арбитр VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Веретешкин, сообщает пресс-служба РФС.
На матче «Факел» — «Спартак» будет работать бригада судей Алексея Сухого. Его ассистенты — Владислав Назаров, Арам Петросян. Арбитр VAR — Игорь Панин, AVAR — Дмитрий Сафьян.
На остальные матчи были назначены следующие главные арбитры:
«Локомотив» — «Химки» — Алексей Амелин,
«Динамо» — «Ростов» — Артём Любимов,
«Пари НН» — «Краснодар» — Владимир Москалёв,
«Оренбург» — «Ахмат» — Виталий Мешков,
«Зенит» — «Крылья Советов» — Сергей Иванов,
«Сочи» — «Урал» — Иван Сиденков.
Матчи группового этапа пройдут 18—20 октября.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак».