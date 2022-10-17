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Первый тренер Зобнина: Рома поступил неправильно

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Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказался о жесте игрока в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Первый тренер Зобнина: Рома поступил неправильно
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут. Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок», — цитирует Духовникова Sport24.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что Зобнин потерял мяч, а затем попросил остановить игру, увидев лежащего Хорхе Карраскаля. Таким образом, он придерживался принципа честной игры. Но Милан Гайич проигнорировал жест Зобнина и продолжил атаку, которая привела к голу.

Ранее Массимо Каррера высказался о перспективах нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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