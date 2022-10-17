Первый тренер Зобнина: Рома поступил неправильно
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«По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут. Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок», — цитирует Духовникова Sport24.
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.
Напомним, что Зобнин потерял мяч, а затем попросил остановить игру, увидев лежащего Хорхе Карраскаля. Таким образом, он придерживался принципа честной игры. Но Милан Гайич проигнорировал жест Зобнина и продолжил атаку, которая привела к голу.
Ранее Массимо Каррера высказался о перспективах нападающего «Спартака» Александра Соболева.