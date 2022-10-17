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Каррера: Соболев перерос РПЛ и способен привлечь внимание клубов из топ-5 лиг Европы

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах нападающего красно-белых Александра Соболева.
Каррера: Соболев перерос РПЛ и способен привлечь внимание клубов из топ-5 лиг Европы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Промеса и Соболева хорошая связка. Оба игрока переросли уровень чемпионата России. Соболев уже способен привлечь внимание клубов из топ-5 европейских чемпионатов», — цитирует Карреру «РБК Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев забил семь мячей в 12 матчах РПЛ. Он вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России, забив 31 мяч.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

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