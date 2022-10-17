Каррера: Соболев перерос РПЛ и способен привлечь внимание клубов из топ-5 лиг Европы
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У Промеса и Соболева хорошая связка. Оба игрока переросли уровень чемпионата России. Соболев уже способен привлечь внимание клубов из топ-5 европейских чемпионатов», — цитирует Карреру «РБК Спорт».
В нынешнем сезоне Соболев забил семь мячей в 12 матчах РПЛ. Он вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России, забив 31 мяч.
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.