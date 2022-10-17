АПЛ планирует провести предсезонный турнир в США с участием шести клубов

Английская премьер-лига (АПЛ) проведёт летний предсезонный турнир 2023 года в США.

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, формат турнира ещё не определён, но в нём примут участие шесть команд лиги. Отмечается, что игры пройдут в нескольких городах Восточного и Западного побережья США.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, после десяти туров набрав 27 очков. Второй — «Манчестер Сити» (23 очка). Тройку замыкает «Тоттенхэм» (23 очка).

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