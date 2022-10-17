Тен Хаг объяснил замену Роналду в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил замену Криштиану Роналду в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

«Я должен помнить, что у нас будет четыре игры за десять дней, и хочу, чтобы нападающие были физически свежи. Я должен использовать разные варианты», — заявил тен Хаг после матча.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» закончилась со счётом 0:0. Роналду покинул поле на 72-й минуте.

МЮ с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ньюкасл» с 15 очками располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны».