The Sun: Роналду может стать игроком «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны».

По информации The Sun, агент Жорже Мендеш провёл встречу с руководством «Барселоны» в одном из ресторанов Манчестера. Отмечается, что агент также работает с Бернарду Силвой из «Манчестер Сити», поэтому не исключено, что встреча была посвящена не Криштиану.

Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за пять лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча».