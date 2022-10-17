Агент Кассьерры рассказал о состоянии футболиста после недомогания

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, рассказал о здоровье своего клиента.

«Матео повредил подколенное сухожилие. Это не что-то очень важное и серьёзное. Кассьерре просто нужен был отдых в эти выходные, чтобы восстановиться. Совсем скоро он будет в строю», — цитирует агента Sport24.

Сообщалось, что игрок досрочно покинул базу 13 октября, не участвуя в тренировках команды.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Сергей Семак высказался о положении Кассьерры в «Зените».