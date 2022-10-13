Семак: Кассьерре надо продолжать работать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении Матео Кассьерры в стане сине-бело-голубых.

«Главное, что у команды нет проблем с результативностью — это самое важное. Матео будет работать, здесь никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть. Мы видим его сильные качества — они есть, и с начала сезона те мячи, которые он забивал, говорят о том, что он умеет это делать. Нам всем нужно больше работать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

Ранее Семак рассказал о конкуренции в команде.