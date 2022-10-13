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Семак: у Адамова будут шансы проявить себя

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции в команде.
Семак: у Адамова будут шансы проявить себя
  • Gettyimages.ru

«Приходя в «Зенит», нужно быть готовым к конкуренции. Шансы у Арсена Адамова есть, были и ещё будут для того, чтобы проявить себя. Это же касается и других игроков», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

22-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно. Адамов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Игрок выступал за «Урал» с января 2021 года. В текущем сезоне он провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Семак высказался об игре защитника и капитана петербургского клуба Деяна Ловрена.

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