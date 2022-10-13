Семак: Ловрен — профессионал до мозга костей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника и капитана петербургского клуба Деяна Ловрена.

«Деян Ловрен действительно выглядит уверенно, но он всегда работает на максимуме своих возможностей, он профессионал до мозга костей. Конечно, предстоящий чемпионат мира придаёт ему мотивации», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

33-летний хорватский защитник выступает за «Зенит» с 2020 года. Он сыграл за петербургский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Хорватия сыграет в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.

Ранее Ловрен рассказал, было ли давление хорватской общественности, чтобы он не возвращался в Россию.