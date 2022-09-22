Ловрен — о выступлении в России: давление исходило только от хорватских СМИ
- РИА Новости
«Давление исходило только от хорватских СМИ. В «Зените» все относились ко мне хорошо, очень поддерживали, говорили: «Что бы тебе ни понадобилось, мы здесь для тебя». Я очень ценю это», — цитирует Ловрена Sportske novosti.
Он добавил, что не мог расторгнуть контракт без нового предложения. По его словам, в таком случае он бы остался без работы.
Напомним, что ФИФА позволила российским легионерам в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны.