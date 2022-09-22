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Ловрен — о выступлении в России: давление исходило только от хорватских СМИ

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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, было ли давление от общественности, чтобы он не возвращался в Россию.
Ловрен — о выступлении в России: давление исходило только от хорватских СМИ
  • РИА Новости

«Давление исходило только от хорватских СМИ. В «Зените» все относились ко мне хорошо, очень поддерживали, говорили: «Что бы тебе ни понадобилось, мы здесь для тебя». Я очень ценю это», — цитирует Ловрена Sportske novosti.

Он добавил, что не мог расторгнуть контракт без нового предложения. По его словам, в таком случае он бы остался без работы.

Напомним, что ФИФА позволила российским легионерам в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны.

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