Ловрен — о выступлении в России: давление исходило только от хорватских СМИ

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, было ли давление от общественности, чтобы он не возвращался в Россию.

«Давление исходило только от хорватских СМИ. В «Зените» все относились ко мне хорошо, очень поддерживали, говорили: «Что бы тебе ни понадобилось, мы здесь для тебя». Я очень ценю это», — цитирует Ловрена Sportske novosti.

Он добавил, что не мог расторгнуть контракт без нового предложения. По его словам, в таком случае он бы остался без работы.

Напомним, что ФИФА позволила российским легионерам в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны.