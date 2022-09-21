«Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение по инцидентам на матчах десятого тура чемпионата страны.

Петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование футболистами команды микст-зоны после матча с московским «Динамо». По такой же статье наказан и столичный клуб (20 тыс. рублей), сообщает пресс-служба РФС.

У «Ростова» — задержка выхода футболистов на две минуты (20 тыс.). За выход за пределы технической зоны оштрафован главный тренер ростовчан Валерий Карпин (20 тыс.).

«Крылья Советов» оштрафован за задержку выхода на поле перед началом второго тайма (20 тыс.). За выход за пределы технической зоны главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин оштрафован на 10 тыс. рублей.

Болельщики московских «Спартака» (60 тыс.) и «Локомотива» (50 тыс.).

Ранее КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России.









