военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение по инцидентам на матчах десятого тура чемпионата страны.
«Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование игроками микст-зоны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за игнорирование футболистами команды микст-зоны после матча с московским «Динамо». По такой же статье наказан и столичный клуб (20 тыс. рублей), сообщает пресс-служба РФС.

У «Ростова» — задержка выхода футболистов на две минуты (20 тыс.). За выход за пределы технической зоны оштрафован главный тренер ростовчан Валерий Карпин (20 тыс.).

«Крылья Советов» оштрафован за задержку выхода на поле перед началом второго тайма (20 тыс.). За выход за пределы технической зоны главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин оштрафован на 10 тыс. рублей.

Болельщики московских «Спартака» (60 тыс.) и «Локомотива» (50 тыс.).

Ранее КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить