Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана в «Зените»

Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал о роли капитана в санкт-петербургской команде.

«Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Мне очень приятно, что мне доверяют эту роль. Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнёрам по команде», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Он добавил, что в роли капитана чувствует себя наставником для молодых игроков команды.

В 13-м туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. Клуб продолжает лидировать в РПЛ, набрав 33 очка.

Ранее Ловрен объяснил, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома.